THE LORD WEIRD SLOUGH FEG hat ein neues Lied

Das Stück heißt 'New Organon' und wird auf dem gleichnamige Album zu finden sein: Youtube.

Ziemlich typischer Stoff, allerdings ist der Sound ziemlich, ähm, untergrundig, oder? Erstaunlich ist nur, dass die Band wieder von SLOUGH FEG wieder zu THE LORD WEIRD SLOUGH FEG zurückgeschwenkt ist. Das Album wird über Cruz Del Sur am 14. Juni mit diesen Liedern erscheinen:

1 Headhunter

2 Discourse on Equality

3 The Apology

4 Being and Nothingness

5 New Organon

6 Sword of Machiavelli

7 Uncanny

8 Coming of Age in the Milky Way

9 Exegesis/Tragic Hooligan

10 The Cynic

Quelle: Clawhammer PR Redakteur: Frank Jaeger Tags: slough feg new organon the lord weird slough feg