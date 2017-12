THE NEW BLACK eröffnet heute Abend in Hamburg für EUROPE

THE NEW BLACK wird zwei Gigs im Vorprogramm von EXTREME spielen, aber vorher darf die Band heute für EUROPE in den Hamburger Docks vorlegen. Tickets gibt es noch bei Eventim und an der Abendkasse, Einlass ist um 19:00 Uhr. Hier nochmal die Daten der THE NEW BLACK-Auftritte:

03.12.17 Hamburg, Docks (Vorprogramm für EUROPE)

04.12.17 Frankfurt, Batschkapp (Vorprogramm für EXTREME)

07.12.17 Stuttgart, LKA Longhorn (Vorprogramm für EXTREME)