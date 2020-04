THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA hat ein neues Video

Das Lied stamm natürlich vom aktuellen Album "Aeromantic" und heißt 'Golden Swansong': Youtube.

Gitarrist David Andersson sagt: "'Golden Swansdown', das neue Video von THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, ist eine klassische Powerballade, welche die unmögliche Anziehung thematisiert - und die Schwierigkeiten, wenn das Herz über den Verstand bestimmt. Das Video ist im prä-apokalyptischen Spätsommer 2019 von René U. Valdes gefilmt worden. Dies könnten die letzten Aufnahmen der Erde sein, wie wir sie kannten. Featuring Rachel Hall an der Geige und John Lönmyr an den Keyboards. Musik und Text von David Andersson."

