THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA mit neuer Single und Video

Vom kommenden Album "Aeromantic", welches am 28 Februar über Nuclear Blast erscheint, hat das NIGHT FLIGHT ORCHESTRA ein neues Video zu der Single 'Transmission' veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:





Die Band über 'Transmissions':

"Wusstet ihr, dass das Gehirn bei jeder Bewegung elektrische Impulse an eure Gliedmaßen schickt? Und jedes Mal, wenn euch jemand berührt, senden elektrische Sensoren die Information darüber an das Gehirn.

Und genau, diese Elektrizität und Magie, die man erfährt, wenn ein Mensch einen wirklich berührt - das ist es, wovon 'Transmissions', die neue Single und das Video von THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA handelt. Und wie sich diese elektrische Aufladung in dir hält und dich für immer verändert."