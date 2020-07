THE PILGRIM: Retro Mexiko aus Rom

THE PILGRIM ist ein römisches Projekt mit Mitgleidern der BLACK RAINBOWS. Das zweite Album trägt den versprechenden Titel "...From The Earth To The Sky and Back" und wird bei Heavy Psych Sounds am 02.10.2020 erscheinen. In der ersten Auskopplung wird 'Mexico 1984' besungen.

