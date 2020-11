THE PRETTY RECKLESS: Mal die 25 grade sein lassen

THE PRETTY RECKLESS veröffentlicht das neues Studioalbum "Death By Rock And Roll" am 12.02.2021. Mit "25" ist bereits jetzt ein neuer Song der US-Rockband um die Sängerin und ehemalige Schauspielerin Taylor Momsen zu erleben. Auf dem neuen Album werden als Gastmusiker unter anderem Matt Cameron (PEARL JAM, SOUNDGARDEN), Kim Thayil (SOUNDGARDEN) und Tom Morello (RAGE AGAINST THE MACHINE) zu hören sein. Das alles auf Century Media.

Foto: (c) alle Rechte liegen beim Urheber, mit freundlicher Genhemigung von Check Your Head