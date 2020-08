THE RETICENT: Vorabvideo zum neuen Album

Woran merkt man, dass die Rockmusik alt geworden ist? Daran, dass mittlerweile Konzeptalben über Alterserkrankungen gemacht werden. Das neue Album "The Oubliette" der Prog-Metal-Gruppe THE RETICENT erzählt die Geschichte eines Alzheimerpatienten. Ein Video zu 'Stage 2 - The Captive' könnt ihr jetzt schon bei YouTube ansehen. Aber nicht vergessen!





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: the reticent the oubliette stage 2 - the captive