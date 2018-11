THE SENTON BOMBS: Neues Video veröffentlicht!

Die Britischen Rocker THE SENTON BOMBS haben ein neues Video zu dem Song 'Video' veröffentlicht. Das Stück stammt aus dem kürzlich erschienenen neuen Album "Outsiders". Freunde von gutem und ehrlichem Rock sollten die Scheibe unbedingt mal anchecken. Mich hat sie begeistert, wie ihr auch in meinem Review lesen könnt.





Hier auch noch das Video zu der, wie ich finde, sehr coolen Nummer 'Who We Are'







Und hier das Lyrik-Video zum Titeltrack 'Outsiders'