THE SLYDE: Debütalbum der Progger angekündigt

Sie stammen aus dem Land von RUSH und machen Prog, da muss man eigentlich mal reinhören, oder? Machen wir doch gleich mal, hier ist 'Back Again': Youtube.

Das Lied stammt vom Debütalbum "Awakening", das der 2017er EP am 18. Mai folgen wird und folgende Titel enthalten wird:

1. Awaken (0:37)

2. Walk With Me (3:01)

3. In Silence (4:39)

4. These Wars (4:50)

5. Awakening (3:51)

6. So Blind (4:20)

7. Fading (3:54)

8. Join The Parade (4:39)

9. Divide (4:48)

10. Back Again (5:31)

Hier ist ein weiterer Appetithappen in Form von 'Divide': Youtube.

Die Kanadier werden anschließend an die Veröffentlichugng auf Tour durch ihre Heimat gehen und in Europa vorerst nicht zu sehen sein, aber wir trösten uns derweil mit dem Video zu 'Fading': Youtube.

Vorerst wird das Album nur digital verfügbar sein. Man kann es auf der Bandcamp-Seite von THE SLYDE erwerben.