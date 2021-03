THE SUN AND THE MIRROR präsentiert Debütalbum am 02.04.2021

Am Freitag veröffentlicht das Duo aus den USA ihr erstes Album "Dissolution To Salt And Bone", eine Mischung aus Experimental, Doom, Dark Ambient und Drone. Einen Auszug aus dem langen Finaltrack 'Katherinella Angustri' gibt es vorab auf YouTube zu sehen.



Quelle: Anubi Press Redakteur: Susanne Schaarschmidt Tags: the sun and the mirror dissolution to salt and bone album katherinella angustri single 2021 experimental doom dark ambient drone