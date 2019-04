THE VINTAGE CARAVANE mit neuem Video

Zur Einstimmung auf die kommende Tour zusammen mit den Belgiern BLACK MIRRORS haben die isländischen Retro-Rocker THE VINTAGE CARAVANE ein Video zu dem Song 'On The Run' aus ihrem aktuellen Studioalbum "Gateways" veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:

17.04. NL Amsterdam - Melkweg

18.04. NL Sittard - Poppodium Volt

19.04. NL Deventer - Burgerweeshuis

20.04. B Antwerp - Trix

21.04. D Essen - Turock

23.04. D Münster - Sputnikhalle

24.04. CH Olten - Coq d'Or

25.04. A Innsbruck - p.m.k.

26.04. A Ebensee - Kino

27.04. A Linz - Posthof

28.04. D Weinheim - Café Central

29.04. D Kiel - Die Pumpe

01.05. DK Copenhagen - Pumpehuset

02.05. S Gothenburg - Sticky Fingers (w/ BULLET)

03.05. S Stockholm - Kägelbanan (w/ BULLET)

04.05. N Oslo - John Dee Live Club

06.05. FIN Helsinki - On the Rocks