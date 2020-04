THE WHITE BUFFALO: Americana Rock in unbändig

Das neue Album "ON THE WIDOW'S WALK" der Rocker um Meister Jake Smith wird am 17.04.2020 bei Snakefarm Records erscheinen.

'Faster Than Fire' macht da schon mal gehörig Lust darauf.

