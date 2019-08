THOUGHTS FACTORY - Prog mit neuer Scheibe und neuer Stimme

Stattliche fünf Jahre ist es schon her, dass uns die Frankfurter Proggies THOUGHTS FACTORY mit ihrem Debütalbum "Lost" begeistern konnten, doch nun ist es endlich Zeit für einen Nachfolger, der noch im laufenden Jahr erneut über Melodic Revolution Records erscheinen soll. Das Zweitlingswerk hört auf den Namen "Elements" und wurde produziert und gemischt in den Kohlekeller Studios und Secret Soul Studios. Mit 'The Burden' gibt es auf YouTube auch bereits eine erste Hörprobe, mit welcher die Band vor allem ihren neuen Sänger und zweiten Gitarristen Cornelius Wurth vorstellt.



Wie ihr selbst hören könnt, präsentieren sich die Hessen weiterhin verspielt und anpruchsvoll, dabei aber doch eingängig und songdienlich. Gesanglich wagt sich Cornelius hier auf jeden Fall in Schnitt in etwas höhere Gefilde vor und das Klangbild wirkt auf Anhieb etwas filigraner als auf den Debüt. Wir sind gespannt, ob die digitale Single repräsentativ ist; auf jeden Fall verspricht sie Spannung und Melodie zwischen Bewährtem und Progressivem; hier ist die Single, hier ist 'The Burden', und diese Last trägt man gerne:

