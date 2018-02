THUNDERWAR: Auf die gute Alte Zeit des Death Metal

Alle diejenigen, die sich dem erprobten und ernergetischen Charme des Death Metal der Neunziger verbunden fühlen, hier ein neuer "alter" Tipp. THUNDERWAR ist eine 2012 in Warschau gegründete Combo, die sich dem Erhalt dieser Spielart versprochen hat. Nach dem Debüt "The Birth Of Thunder" im Jahre 2013 wird am 18.05.2018 das neue Album "Wolfpack' folgen. Unterstützt wird die Band dabei neuerdings vom Leipziger Qualitätslabel Lifeforce Records.

Also, wer sich konkret CARCASS, MAYHEM, AMON AMARTH, ABBATH, DEATH (D.T.A.), OBITUARY, ASPHYX und SINISTER verbunden fühlt, kann hier gern mal hineinhören.