TIM BOWNESS bringt neues Soloalbum

'Flowers At The Scene' wird das gute Stück heißen und am 1. MÄrz 2019 erscheinen. Das Album des Sängers von NO-MAN, wofür er mit Steven Wilson kooperierte, wird das fünfte sein und folgende Lieder enthalten:

1) I Go Deeper (4.15)

2) The Train That Pulled Away (4.04)

3) Rainmark (4.15)

4) Not Married Anymore (3.30)

5) Flowers At The Scene (3.04)

6) It’s The World (3.03)

7) Borderline (3.45)

8) Ghostlike (5.08)

9) The War On Me (3.47)

10) Killing To Survive (3.59)

11) What Lies Here (4.00)

Auf dem Album werden als Gäste FATES WARNINGs Jim Matheos, Colin Edwin, Dylan Howe, Tom Atherton, Peter Hammill, Kevin Godley, Andy Partridge und David Longdon vertreten sein.