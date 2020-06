TIM BOWNESS jammert spät am Abend

Der Progmusiker Tim Bowness hat sein sechstes Soloalbum angekündigt. Es wird "Late Night Laments" heißen, von Steve Wilson gemixt werden und am 28. August erscheinen. Dies ist die Trackliste des Albums:

1) Northern Rain (4:49)

2) I’m Better Now (3:52)

3) Darkline (3:57)

4) We Caught The Light (3:56)

5) The Hitman Who Missed (3:21)

6) Never A Place (4:41)

7) The Last Getaway (4:55)

8) Hidden Life (5:05)

9) One Last Call (4:15)

Das Album wird es auf Vinyl geben im Gatefold und mit CD, aber auch als Doppel-CD im Digipak mit fünf zusätzlichen Bonustracks.