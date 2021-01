TOMAHAWK veröffentlicht neues Album

TOMAHAWK, die Band um Duane Denison (THE JESUS LIZARD, UNSEMBLE), Trevor Dunn (MR. BUNGLE, FANTÔMAS), Mike Patton (FAITH NO MORE, MR. BUNGLE) und John Stanier (HELMET, BATTLES) wird am 26.03.2021 das neue Album "Tonic Immobility" via Ipecac Recordings veröffentlichen.

Den Track 'Business Casual' kann man sich bereits anhören:

https://www.youtube.com/watch?v=_tAJuKu04R8

Die Tracklist liest sich woe folgt:

01. SHHH!

02. Valentine Shine

03. Predators and Scavengers

04. Doomsday Fatigue

05. Business Casual

06. Tattoo Zero

07. Fatback

08. Howlie

09. Eureka

10. Sidewinder

11. Recoil

12. Dog Eat Dog