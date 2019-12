TOMBS: Alles neu, mit neuen Köpfen

Die letzte Bereicherung des Metalsektors brachte Sänger Mike Hill gemeinsam mit zwei weiteren Musikern 2017 zu Stande, als nämlich "The Grand Anihilation" erschien.

Mit vier Händen mehr im TOMBS-Line UP ist Hill nun wieder aufgetaucht und präsentiert mit 'Monarchy Of Shadows' das Titelstück der gleichnamigen EP, die am 28.02.2020 erscheinen wird. Das ganze Elfminutengewitter gibt es dann über das Label Season Of Mist.