Die Norweger haben schon zwei Alben veröffentlicht und zwölf Jahre Erfahrung, aber live gab die Band am 21. Juni 2019 ihr Debüt bei einem Festival in Harstad. Hier ist 'Lament Of The Damned': Youtube.

Quelle: Tomorrow's Outlook Redakteur: Frank Jaeger Tags: tomorrows outlook lament of the damned