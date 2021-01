Neal Morse, Mike Portnoy, Roine Stolt & Pete Trewavas - sind zusammen TRANSATLANTIC und so getrost auch eine Progsupergroup. Am 05.02.2021 erscheint nun Album Nummer 5. "The Absolute Universe".

