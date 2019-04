TRIPPY WICKED AND THE COSMIC CHILDREN OF THE NIGHT: Schätzchen veröffentlicht

Das britische Doom-Stoner-Trio ist nach längerer Schaffenspause wieder zusammengetroffen und scheint an neuem Material zu basteln. Dabei hat TRIPPY WICKED AND THE COSMIC CHILDREN OF THE NIGHT offenbar ein altes Stück 'Evil' aus den Zeiten des Albums "Movin On" wiederentdeckt und es nun der Öffentlichkeit geschenkt.

