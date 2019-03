TRISHULA ist 'Scared To Breathe'

So heißt auch das Album des neuen Projekts von Neil Fraser, der schon mit TEN oder RAGE OF ANGELS gearbeitet hat, dessen Titellied als Video veröffentlicht wurde: Youtube.

Trackliste:

1. I can see it in your eyes

2. Scared to breathe

3. A thousand pieces

4. Secrets & lies

5. I never cried

6. Homeland

7. Don’t let go

8. A love so cruel

9. Magnetic memories

10. Jealousy

11. For a friend (Instrumental)