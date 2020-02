TURIA: Neues Album

Am 14.02.2020 erscheint via Eisenwald Records das dritte Album der Black-Metal-Band TURIA. Es trägt den Namen "Degen van Licht". Bereits heute ist das Werk bei Metalinjection.net im Stream verfügbar.



Die Tracklist liest sich so:

1. I

2. Merode

3. Met Sterven Beboet

4. Degen Van Licht

5. Storm

