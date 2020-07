Metalcore aus Schweinfurt, und zwar ganz frisch: Heute erscheint die erste Single 'The Sickness' aus der neuen EP "Grey Skies". Das ist das erste Lebenszeichen seit ihrer 2018 erschienenen Debüt EP "No One Can Save Us".

Quelle: Superlife Promo Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: turn the course schweinfurt neue ep metalcore neues album powermetalde