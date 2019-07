TWILIGHT FORCE hat eine neue Single

Das Lied hört auf den Namen 'Dawn Of The Dragonstar': Youtube.

Das Stück ist das Titellied des am 16. August erscheinenden Albums, zu dem der Keyboarder Blackwald sagt: "Ihr werten Ritter und Knappen! Wir freuen uns ungemein, euch heute endlich das Titelstück unseres dritten Werkes präsentieren zu dürfen: 'Dawn Of The Dragonstar'! Diese Hymne erzählt die alte Geschichte eines mächtigen und betagten Drachen, dessen Lebensschicksal es ist, die Firmamente des Himmels zu erklimmen, um zu einem prachtvoll leuchtenden Stern zu werden. Seiner schimmernden Seele Glanz soll den Menschen, Elfen und Zwergen wiederum reichlich Ehre, Mut und Stärke verleihen. Das Video zu diesem Lied zeigt TWILIGHT FORCE, wie sie versuchen, die Prophezeiung des Drachensterns Wirklichkeit werden zu lassen. So macht Lynd - von wirkungsvollen Zaubern bestärkt - von der brillanten Schnelligkeit seiner flinken Finger Gebrauch und erfüllt den versteinerten Drachenkönig mit neuer Lebenskraft. Wie dem auch sei: Die Tricks, die zur Verzauberung Lynds angewandt werden, erweisen sich als flüchtig, weshalb glücklicherweise Borns mächtige Tränke ins Spiel kommen, als sich Blackwalds Fähigkeiten als (nennen wir es) unplanmäßig erweisen (Gestaltverwandlung ist eine äußerst knifflige Angelegenheit und sollte lieber für Aufgaben, für deren Lösung es großer List bedarf, statt zur Auferweckung eines Drachen verwendet werden). Wir hoffen, dass ihr gemeinsam mit uns Freude an diesem Abenteuer findet. Möge die Macht des Drachen allzeit mit euch sein!"

Das Album kann im Nuclear Blast Shop bereits vorbestellt werden.