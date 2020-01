TWO CAR TRAIN mit Debütsingle

Die Indieband TWO CAR TRAIN aus Vancouver hat soeben ihre Debütsingle 'The Door' veröffentlicht und ein Video zum Stück bei YouTube hochgeladen. 'The Door' ist die Vorabauskopplung aus dem angekündigten ersten Langspieler "Off The Rails" der Gruppe.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: two car train the door off the rails