Trinken mit SEPULTURA

Wenn SEPULTURAs Musik ein Getränk wäre, was wäre es dann? Caipirinha? Whiskey? Oder ein schöner, norddeutscher Doppelkorn? Auf jeden Fall käme mir Wein nicht als erstes in den Sinn, aber die brasilianischen Thrasher werden ihren Band-Wein auf dem Markt bringen. Zu dem in Portugal erzeugten Tropfen wird es in Amsterdam eine Release-Party geben und zwar in der BR20-Bar, die den Beinamen "The Vinyl Cafe" trägt und die SEPULTURA-Bassist Paulo Jr. gehört. Wer möchte, kann sich am 20.12.2018 in die Niederlande begeben und mitfeiern! Zum Wein gibt es einen Trailer: Youtube.

