UFO: Sänger Phil Mogg hört auf!

Noch eine Tour und dann ist Schluss! Die Band, die seit 1968 existiert und 22 Studioalben veröffentlicht hat, wird im kommenden Jahr auf große 50 Jahre UFO-Tour gehen und im Anschluss daran wird sich Phil Mogg, der als einziger an allen Alben beteiligt war, zur Ruhe setzen. Man muss kein Prophet sein, um abschätzen zu können, dass die Band dann wohl Geschichte sein wird. Der mittlerweile siebzigjährige Sänger kann aber auch in einem solchen Statement seinen englischen Humor nicht beiseite lassen und lässt als Vorschläge für die Abschlusstour drei Ideen fallen: "Last Orders", "The Bar Is Closing" oder "The Drinks Are On Parker", womit er seinen langjährigen Bassisten meint.

Quelle: ufo-music.info Redakteur: Frank Jaeger Tags: ufo