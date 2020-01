UNEARTH, PRONG und DUST BOLT auf Tour

Da kommt aber ein fettes Paket auf uns zu:

14.02.20 NL - Eindhoven / Dynamo

15.02.20 UK - London / Ulu

16.02.02 BE - Hasselt / Muziekodroom

17.02.20 DE - Nuremberg / Hirsch

18.02.20 DE - Munich / Backstage

19.02.20 HU - Budapest / A38

20.02.20 CZ - Ostrava / Barak

21.02.20 AT - Vienna / Arena

22.02.20 IT - Milano / Legend Club

23.02.20 CH - Aarau / Kiff

24.02.20 DE - Saarbrucken / Garage

25.02.20 DE - Braunschweig / Kufa

26.02.20 DE - Oberhausen / Kulttempel

27.02.20 DE - Hamburg / Bahnhof Pauli

28.02.20 DE - Berlin / SO36

29.02.20 DE - Chemnitz / AJZ Tahlshok

Der Dreierpack folt auf die PRONG-EP "Age Of Defiance", UNEARTHs "Extinctions" und DUST BOLTs "Trapped In Chaos".