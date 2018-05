UNPLACES covert TALK TALK, Tourdaten

Am 1. Juni wird "Changes", der neue Longplayer von UNPLACES, mit insgesamt vierzehn Liedern erscheinen. Darunter befindet sich auch eine Coverversion des TALK TALK-Hits 'Such A Shame', die ganz ordentlich gelungen ist, falls jemand überhaupt eine neue Version des Liedes braucht: Youtube.

Wer möchte, kann das Lied digital auf den üblichen Plattformen erwerben.

Live ist das bestimmt ein Stimmungsmacher. Ihr könnt das überprüfen:

11.05. Oberhausen, Druckluft

12.05. Gelsenkirchen, Wohnzimmer

25.05. Hamburg, Marx

26.05. Chemnitz, Subway To Peter

28.05. Bamberg, Live-Club

30.05. Darmstadt, Goldene Krone

31.05. Münster, Gorilla Bar

01.06. Hannover, Subkultur

08.06. Gelsenkirchen, Rock am Bahnwerk

21.07. Bochum, Bochum Total

03.08. Meschede, Chillin Hennesee

06.10. Magdeburg, Factory

15.12. Witten, Metal for Mercy Christmas Special (Festival)