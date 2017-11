URARV - Aldrahn & Co. mit Zukunftsplänen im Periodensystem

URARV, die norwegische Black-Metal-Band um den vor allem von DØDHEIMSGARD und THE DEATHTRIP her bekannten Frontmann Aldrahn - alias Bjørn Dencker Gjerde - befindet sich zur Zeit im Proberaum, um sich dort für eine Tour vorzubereiten, die im Spätwinter und zeitige Frühjahr starten soll. Außerdem befleißigt sich die Truppe das metallische Periodensystem durchzudeklinieren, denn nach dem güldenen Debütalbum "Aurum" kündigt die Band nun die silberne EP "Argentum" an, die in ca. sechs Monaten erhältlich sein soll. Wir dürfen also gespannt sein, was da alles ansteht.

Quelle: Aldrahn via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: urarv deathtrip dhg ddheimsgard aldrahn bjrn dencker gjerde trish sturt thorns