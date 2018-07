Die deutsche Stahlschmiede U.D.O. läuft auf Hochtouren und serviert mit 'One Heart One Soul' bereits seinen nächsten Video-Clip, des am 31. August bei AFM Records erscheinenden "Steelfactory" Albums. Youtube.

