VALDAUDR: Debütalbum

Die norwegische Black-Metal-Band VALDAUDR wird am 26.02.2021 ihr Debütalbum mit dem Namen "Drapsdalen" via Soulseller Records veröffentlichen. Neben dem Cover und der Tracklist hat die Band bereits den ersten Song 'Liket Skulle Vaert Brent' herausgebracht.



Die Tracklist liest sich so:

1. Liket Skulle Vaert Brent (6:24)

2. Trass og Vrede (5:04)

3. Evig Langt Inn I Tiden (4:39)

4. Den Evige Ild (5:15)

5. Du Vantro Og Vrange Slekt (3:57)

6. Drapsdalen (5:19)

7. Kom, Bestig Vaare Fjell (7:28)



Line-up:

Vald - Vocals and Lyrics

Død - Guitar and Bass

Rune Nesse - Drums

