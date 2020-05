VANDENBERG: 'Freight Train' Lyrik-Video online

VANDENBERG kehrt mit einer neuen Besetzung und einem neuen Album zurück. Am 29. Mai erscheint das von Fans und auch mir sehnlichst erwartete neue Album mit dem Titel "2020" via Mascot Records. Das lange Warten hat sich mehr als gelohnt, soviel darf ich euch bereits an dieser Stelle schon verraten. Am Gesang brilliert zudem niemand Geringerer als Ronnie Romero (RITCHIE BLACKMORES RAINBOW, LORDS OF BLACK). Aktuell veröffentlicht die Band ein Lyrik Video zu dem Titel 'Freight Train', in dem es um Charakter, Ausdauer und Entschlossenheit geht. Viel Spaß. YouTube.





Quelle: Mascot Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: vandenberg 2020 freight train