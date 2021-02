VAN HALEN: Wie der Vater so der Sohn

Wolfgang van Halen, Sohn der kürzlich verstorbenen Gitarren-Legende Eddie van Halen, debütiert am 11. Juni mit dem gleichnamigen Album seiner Band MAMMOTH WVH, das via EX1 Records / Explorer1 Music Group erscheinen wird. Bislang wurden die Songs 'You're To Blame' und das seinem Vater gewidmete 'Distance' als Single veröffentlicht. Letzteres sollte ursprünglich gar nicht auf dem Album landen, wurde aber aufgrund des Erfolgs (u. a. #3 in den Active Rock Charts) doch als Bonus mit auf "Mammoth WVH" gepackt. Die Erlöse aus der Single werden allesamt gespendet.

Hier könnt ihr euch das Video zu 'Distance' ansehen:

Hier noch die Tracklist:

01. Mr. Ed

02. Horribly Right

03. Epiphany

04. Don’t Back Down

05. Resolve

06. You’ll Be The One

07. Mammoth

08. Circles

09. The Big Picture

10. Think It Over

11. You’re To Blame

12. Feel

13. Stone

14. Distance (Bonus Track)