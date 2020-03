VISIONS OF ATLANTIS: Erfolgstitel im Akustikgewand

'Nothing Lasts Forever' ist eines der einprägsamsten Stücke der Symphoniker von VISIONS OF ATLANTIS. Da bietet es sich wahrscheinlich an, ihn in einer abgespeckten und abgebremsten Version darzubringen, inklusive Weichzeichneroptik. So etwas hieß in den Neunzigern "unplugged".

Foto:(c) alle Bildrechte liegen bei Emilie Garcin, mit freundlicher Genehmigung von Napalm Records