VODUN nun wieder Drei

Das Londoner Ethno-Metal-Projekt gab vor kurzem den Ausstieg seiners langjährigen Drummerin bekannt. Für die nächste UK-Tour und als festes Bandmitglied der Zukunft wurde nun die Galizierin Lorena Cachito aka "Sobo" gewonnen. Für leider nur einen Gig in Deutschland gibt es bísher eine Bestätigung: am 06.03.2020 im Tief/ Zukunft am Ostkreuz in Berlin.

Foto: (c) alle Rechte bei VODUN, mit freundlicher Genehmigung der Band