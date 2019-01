VOLCANO macht sich nackig

Dieses Quintett ist auf dem Qualitätslabel Tee Pee Records untergekommen und speist sich aus Mitgliedern der Psychedelic Rock Bands HARSH TOKE, RADIO MOSCOW, LOOM und JOY. Wer sich da auskennt, ahnt, dass das so etwas wie eine Supergroup des verschrobenen Rocks ist.

So heisst das erste nun bekannt gegebene Stück 'Naked Prey', hat viel viel Bossa Nova in den Genen und wird auf dem ersten Album "The Island" vorhanden sein. Dieses erscheint über Tee Pee am 15.02.2019.

Foto: (c) Pressefreigabe von Pioneer Music Press