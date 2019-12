VOODOO SIX: Neue Single

Dass es bei den Londonern auch bis zum Anschlag geht, sieht man gleich im Lyrikvideo zu 'The Traveller': Youtube.

Das dazugehörige Album wird "Simulation Game" heißen und am 6. März mit diesen Liedern erscheinen:

The Traveller

Gone Forever

Liar and a Thief

Inherit My Shadow

Last To Know

Lost

Never Beyond Repair

Brake

Control

One of Us