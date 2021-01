Victor Smolski und ALMANAC: Interaktiver Podcast

Der Gitarrenhexer Victor Smolski hat am 1. Februar Geburtstag. Was macht er da? Die erste Ausgabe des interaktiven ALMANAC-Podcasts auf Youtube! Victor und Tim Rashid werden sich den Fragen stellen und aus dem Nähkästchen plaudern.

Das Ganze wird in zwei Teile geteilt werden, denn Victor hat sowohl deutsch- und englischsprachige Fans als auch Anhänger weiter im Osten, denn er ist in Minsk in Belarus geboren. Deswegen ist hier der Ablaufplan, mal sehen, ob das so klappen wird, Premieren haben ja ihre eigenen Gesetze, aber das schafft vielleicht ein paar lustige Anekdoten:

Intro/Welcome

German/English/Russian:

7:00 pm (Berlin time zone) / 9:00 pm (Moscow time zone)



Russian:

7:05 pm (Berlin time zone) / 9:05 pm (Moscow time zone)



German/English:

8:00 pm (Berlin time zone) / 10:00 pm (Moscow time zone)

Hier ist der Link, unter dem man sich eine Erinnerung setzen kann: Youtube. Im Chat der Youtube-Seite können Fragen gestellt werden, die beiden werden es dann in alle Richtungen übersetzen.

Und damit wir nicht so still warten müssen, hören wir einfach nochmal 'Losing My Mind':