Ende März wurde der erste Vorbote des kommenden Albums "Berserker" der Schweden von AMON AMARTH präsentiert. Die Veröffentlichung am 03.05.2019 rückt näher und so folgt heute die Single 'Crack the Sky' nebst Video.

