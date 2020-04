Vorbote zum neuen Album von ALIZARIN

Das Prog-Metal-Quartett ALIZARIN kündigt für Juli sein neues Album "The Last Semblance" an. Als Vorgeschmack gibt es bei YouTube einen Audioclip zum Eröffner 'Elegy Simulacra'.





