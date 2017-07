WACKEN 2017: Neue Infos

Die Veranstalter des Wacken Open Air haben einen Newsletter versandt, randvoll mit Informationen. Hier mal schnell die wichtigsten im Überblick:

Es gibt einen Festivalgeländeplan als PDF und dazu ein Festival-ABC.

Allerdings müssen auch ein paar Regeln sein, deswegen gibt es auch eine Besucher- , Park- und Campingordnung und einen Hinweis zu Taschenkontrollen.

Noch ist es nicht soweit, noch muss erst einmal angereist werden. Dazu gibt es eine anonyme Umfrage, die dazu dienen soll, den Anreisestau etwas zu verringern. Wenn da jeder mitmacht, können die Jungs ihr Crowdcontrol sicher viel effektiver ausführen. Daher, hier geht es zum Survey. Noch einfacher geht es natürlich mit dem W:O:A Metal-Train, der allerdings bald ausverkauft sein wird. Daher: Es gibt noch ein paar Tickets im Metal-Train Webshop.

Nach so viel Organisatorischem jetzt noch ein bisschen Musik. Das W:O:A hat noch sechs weitere Band angekündigt, und zwar AGAINST, ANIMATOR, FROM THE VOID, OPHAN, SPEED QUEEN und STENGAH.