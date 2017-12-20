WACKEN 2018: LEE AARON, DOOL, GRAVE PLEASURES
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Und täglich grüßt das Murmeltier... Die Veranstalter des Wacken Open Airs haben heute drei weitere Bands bestätigt: die kanadische Queen of Heavy Metal LEE AARON, die niederländische Progressive-Doom-Metal-Band DOOL sowie GRAVE PLEASURES aus Finnland (ehemals unter dem Namen BEASTMILK bekannt) wurden dem Billing hinzugefügt. Somit sieht eben jenes so aus:
ALFAHANNE, ALIEN WEAPONRY, AMARANTHE, AMORHIS, ARCH ENEMY, ATTIC, BANNKREIS, BEHEMOTH, BELPHEGOR, BETONTOD, BLUES PILLS, BÖMBERS, BONFIRE, CHILDREN OF BODOM, CLAWFINGER, CLOWNS, CONVERGE, DESERTED FEAR, DIABLO BLVD, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DEZPERADOZ, DIMMU BORGIR, DIRKSCHNEIDER, DOKKEN, DOOL, DORO, DYING FETUS, ENSLAVED, EPICA, EVIL INVADERS, FEUERSCHWANZ, FIREWIND, FISCHER Z, FISH, FRO-TEE SLIPS, GAAHLS WYRD, GRAVE PLEASURES, HATE SQUAD, HATEBREED, HERRSCHAFT, IN EXTREMO, IN FLAMES, JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE, JUDAS PRIEST, KELLERMENSCH, KNORKATOR, KORPIKLAANI, LEAVES' EYES, LEE AARON, LONG DISTANCE CALLING, MADBALL, MANILLA ROAD, MANTAR, MR. BIG, NAILS, NIGHT DEMON, NIGHTWISH, NOCTURNAL RITES, OOMPH!, RIOT V, ROGERS, RUNNING WILD, SAMAEL, SARKE, SCHANDMAUL, SEPULTURA, SKYLINE, SOLSTAFIR, SPOIL ENGINE, THE CHARM THE FURY, TROLLFEST, UNZUCHT, VALLENFYRE, VINCE NEIL, W.A.R., WALKING DEAD ON BROADWAY, WATAIN, WINTERSUN, ZEAL AND ARDOR
- Quelle:
- wacken.com
- Redakteur:
- Mario Dahl
- Tags:
- wacken 2018 lee aaron dool grave pleasures
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