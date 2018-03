WACKEN BATTLE CANADA: Kostenloser Sampler

Eigentlich betrifft uns die WACKEN BATTLE CANADA ja nur wenig, aber wer Lust hat, mal in den kanadischen Underground reinzulauschen, der bekommt mit dem kostenfreien Sampler gleich 47-mal die Gelegenheit dazu. Ich bin noch dabei, aber da sind einige wirklich feine Sache dabei. ACCOSTAL beispielsweise ist doch direkt aus den selige Achtzigern zu uns gebeamt, oder? Klasse! BLACK ABSINTHE ist auch stark und THE CURSE WITHIN reißt mich auch auf Anhieb mit. Hört mal selbst auf der WACKEN BATTLE CANADA Bandcamp-Seite und holt euch den Sampler!



