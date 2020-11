WACKEN WEDNESDAY feiert 2021 Premiere

2021 gibt es für das Wacken Open Air mit dem "Wacken Wednesday" eine Premiere. Breits am Mittwoch öffnet sich das Festivalgelände für die Besucher und es wird eine Bühne bespielt. Neben Till Lindemann, der mit seinem Solo-Projekt LINDEMANN am Start ist, werden CLAWFINGER und VARANG NORD (Gewinner des Metal-Battle 2019) dabei sein. Weiterhin ist eine weitere Band dabei, die aber noch nicht verraten wird. Laut Veranstalter sollen es aber alte Bekannte des Festivals sein.



Allerdings hat die Sache einen Haken. Denn für den Mittwoch ist ein weiteres Ticket notwendig, welches 66,66 Euro kosten. Dies steht logischerweise nur für die Inhaber einer kompletten Festivalkarte zur Verfügung.



Alle bisherigen W:O:A 2021 Ticketinhaber wurden bereits kontaktiert und haben die Möglichkeit Tickets für den Wacken Wednesday zum Preis von 66,66 Euro zu bestellen, die nur im Zusammenhang mit einer regulären Eintrittskarte für das W:O:A 2021 gültig sind und nicht im freien Verkauf erhältlich sein werden. Passend dazu gibt es limitierte „Rise & Shine"-T-Shirts, deren Versand Anfang Dezember starten wird. Bei allen Buchungen über Reisepartner, können die Zusatztickets über die Anbieter erworben werden, so die Veranstalter.



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.

