WALLS OF JERICHO-Drummer mit Hunderten Kilo Cannabis erwischt

Der Schlagzeuger der Metalcore-Band WALLS OF JERICHO, Dustin Schoenhofer, wurde am 23.10.2019 verhaftet, nachdem die Oregon State Police mehr als 600 Pfund (ca. 300 Kilogramm) Marihuana in seinem Pickup entdeckt hatte. Der Musiker gab an, nicht zu wissen, was er da hinten auf dem Auto hatte.

Die Band wird nun wohl leider eine ganze Weile auf ihn verzichten müssen.