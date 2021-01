WALL: Zwilingssludge aus Oxford

Die beiden Brüder Ryan & Elliot Cole sind eigentlich in den Bands DESERT STORM und THE GRAND MAL beheimatet, langweilten sich im März 2020 aufgrund des Lockdowns in der Isolation, aber da sie ja ein Haushalt sind, gründeten sie kurzerhand ein Instrumental-Duo und nannten es WALL, da ja nur Wände die Zuhörer waren.

Bis jetzt, denn jetzt hat APF Records die gleichnamige EP veröffentlicht. APF Records ist Spezialistin für die Stoner-Psych-Sludge-Spezialisten im Austrittsland.