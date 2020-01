WALTARI macht

Meine Lieblingsfinnen kehren zurück und veröffentlichen mal eine Platte nicht nur in ihrem Heimatland. "Global Rock" wird am 20. März mit diese Liedern auf uns losgelassen werden:

1. Postrock

2. Metal Soul

3. Skyline

4. The Way

5. No Sacrifice

6. Sick’n’Tired

7. Boots

8. Going Up The Country

9. Orleans

10. Had It All

11. And The

12. Sand Witch

13. Beloved

Zu der Band gibt es auch einen O-Ton vonSänger und Mastermind Kartsy Hatakka: "Rock ist eine Haltung; ein ungestillter Durst, mit dem Leben zu spielen, bis zum Ende! Das ist die Welt, in die Waltari geboren wurde. Ich finde es immer noch cool, mich zu schminken und ein Ausgestoßener zu sein. Unser Ziel ist es, Musik zu schaffen, die unsere Zuhörer umhaut."

Okay, dann haut mich mal wieder um!