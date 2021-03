Am Freitag ist es endlich soweit: die nordische Ausnahmeband präsentiert die virtuelle Release Show "First Flight Of The White Raven" des im Januar erschienenen Albums "Kvitravn". Auf YouTube wurden drei Teaser (Trailer 1, Trailer 2 und Trailer 3) hochgeladen, durch welche man sich bereits einige erste Eindrücke von dem Konzert verschaffen kann. Noch sind drei Tage Zeit, sich ein Ticket für die Show zu besorgen.

